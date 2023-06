Dennis-Villa por título interino welter de la FIB el 8 de Julio El campeón interino de peso welter de la FIB, Jaron “Boots” Ennis (30-0, 27 KOs) defenderá su cinturón contra Roiman Villa (26-1, 24 KOs) en Showtime el 8 de julio en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City, Nueva Jersey. Boots Ennis: “Estoy emocionado de pelear en el evento principal y no puedo esperar para subir al ring. Sé que Villa es un peleador directo y eso está hecho a mi medida. Voy a ganar porque he estado trabajando, día tras día. Todo mi arduo trabajo se mostrará en la noche de la pelea. Estoy listo para brillar y hacer una gran declaración el 8 de julio. ¡Ahora es mi momento!”. Roiman Villa: “Estoy muy agradecido con mi equipo por esta oportunidad que me cambia la vida. Rashidi Ellis me subestimó antes de nuestra última pelea, así que sabía que iba a ganar y enfrentaría a Ennis. Para ser el mejor, tienes que luchar contra los mejores luchadores. El 8 de julio, anotaré otra sorpresa y arruinaré otro récord invicto”. La transmisión también presentará al invicto peso mediano Yoelvis Gómez (6-0, 5 KOs) enfrentando al contendiente de peso mediano Marquis Taylor (14-1-2, 1 KO) en el evento coestelar de diez asaltos, además del artista del nocaut de peso ligero Edwin De Los Santos. (15-1, 14 KOs) contra Joseph Adorno (17-2-2, 14 KOs) en la apertura televisiva. Donaire-Santiago por título gallo del WBC el 15 de julio en Las Vegas Teófimo López renuncia al título de la OMB Like this: Like Loading...

