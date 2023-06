Donaire-Santiago por título gallo del WBC el 15 de julio en Las Vegas El invicto peso ligero Frank “The Ghost” Martin (17-0, 12 KOs) se enfrentará al invicto medallista de bronce olímpico Artem Harutyunyan (12-0, 7 KOs) en una eliminatoria por el título del WBC el 15 de julio, superando la acción en vivo en Showtime desde The Chelsea en El cosmopolita de Las Vegas. En la co-estelar, el futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire (42-7, 28 KOs) se enfrenta a Alexandro Santiago (27-3-5, 14 KOs) por el título vacante de peso gallo del WBCd. Abriendo la transmisión, el contendiente de peso superligero Elvis Rodríguez (14-1-1, 12 KOs) se encuentra con el ex campeón mundial Viktor Postol (31-4, 12 KOs) en diez asaltos. Prograis vence a Zorrilla y retiene título WBC Dennis-Villa por título interino welter de la FIB el 8 de Julio Like this: Like Loading...

