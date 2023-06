Prograis vence a Zorrilla y retiene título WBC Por Boxing Box Newman en RIngside En una pelea que nunca llegó a calentarse, el campeón superligero del CMB Regis “Rougarou” Prograis (29-1, 24 KOs) retuvo su título mundial con una decisión dividida en doce asaltos sobre Danielito Zorrilla (17-2, 13 KOs) el sábado por la noche. en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Luisiana. Prograis derribó a Zorrilla en el tercer round con una gran mano izquierda recta. Zorrilla venció el conteo y se montó en su bicicleta por el resto del round. Después de eso, el ritmo se desaceleró. Prograis acechó pacientemente a Zorrilla, quien logró evitar más intercambios. Los puntajes fueron 118-109, 117-110 Prograis, 114-113 Zorrilla. Donaire-Santiago por título gallo del WBC el 15 de julio en Las Vegas Like this: Like Loading...

