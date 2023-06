Goodman vence a Aleem por decisión dividida en Australia Por Ray Wheatley-World of Boxing En una eliminatoria por el título de peso pluma junior de la FIB entre peleadores invictos, Sam Goodman (15-0, 7 KO) ganó una decisión dividida en doce asaltos sobre Ra’eese Aleem (20-1, 12 KO) el domingo en la co-estelar Tszyo-Ocampo. en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Gold Coast en Broadbeach, Queensland, Australia. Aleem acumuló una ventaja temprana, pero Goodman cerró con fuerza para ganar 117-111, 116-112 en dos tarjetas. Aleem estaba arriba 116-112 en la tercera carta. Tszyu vence a Ocampo en Australia Prograis vence a Zorrilla y retiene título WBC Like this: Like Loading...

