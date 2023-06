Tszyu vence a Ocampo en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El invicto australiano campeón interino de peso mediano junior de la OMB, Tim Tszyu (23-0, 17 KOs) aniquiló a Carlos “Chema” Ocampo (34-3, 22 KOs) el retador número 11 de la FIB en solo 77 segundos el domingo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Gold Coast en Broadbeach, Queensland, Australia. Tszyu inmediatamente lastimó a Ocampo, lo derribó con una aplastante mano derecha y luego lo derribó espectacularmente con un enorme gancho de izquierda que casi le corta la cabeza. Inmediatamente después de la pelea, Tszyu dijo: “Tengo una pregunta para todos aquí. ¿Cuál es mi maldito nombre? Agregó: “Tengo este cinturón interino, pero no estoy satisfecho. Quiero los cuatro, y no son solo los cinturones, solo quiero el nombre ‘Charlo’ en mi currículum”. Goodman vence a Aleem por decisión dividida en Australia Like this: Like Loading...

