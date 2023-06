Prograis-Zorrilla récord histórico de pocos golpes por campeonato mundial Una mirada a la tarjeta de puntuación en la decisión dividida del sábado por la noche entre el campeón superligero del CMB Regis “Rougarou” Prograis y Danielito Zorrilla muestra que los jueces Josef Mason, Craig Metcalfe y Robert Tapper hicieron que Prograis ganara cómodamente después de ocho asaltos. Sin embargo, Metcalfe le dio los últimos cuatro asaltos a Zorrilla. La pelea en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Louisiana, también rompió un récord, aunque dudoso. Durante doce asaltos, la pelea produjo solo 84 golpes conectados, la menor cantidad en una pelea por el título en los 38 años de historia de CompuBox. El mínimo histórico anterior de 91 se estableció en el granero Rigondeaux-Casimero de 2021. Ambos peleadores conectaron 42 golpes. Prograis lanzó 497 golpes en total mientras que Zorrilla lanzó 310. Ambos peleadores conectaron 4 jabs. Prograis acertó 4 de 371 (1,1%), Zorrilla acertó 4 de 144 (2,8%). Para golpes de poder, Prograis conectó 38 de 126 (30,2%), Zorrilla conectó 38 de 166 (22,9%) Tszyu vence a Ocampo en Australia Like this: Like Loading...

