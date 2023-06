Combates en DAZN,ESPN+ y Showtime listos para el fin de semana Otro gran sábado de boxeo está listo con Showtime, DAZN y ESPN+, todo en la mezcla. En Showtime, el campeón interino de peso mediano del CMB Carlos Adames (22-1, 17 KOs) peleará contra el ex campeón unificado Julian “J-Rock” Williams en el evento principal de 12 asaltos desde The Armory en Minneapolis. La transmisión también contará con los contendientes de peso súper welter Erickson “Hammer” Lubin (24-2, 17 KOs) y Luis “Cuba” Arias (20-3-1, 9 KOs) enfrentándose en el evento coestelar de 10 asaltos y sin derrotas. El campeón de peso súper mosca de la FIB Fernando “Pumita” Martínez (15-0, 8 KOs) pondrá su título en juego contra la invicta Jade Bornea (18-0, 12 KOs) en la apertura de la transmisión. DAZN presenta al súper mediano Edgar Berlanga (20-0, 16 KOs) en su primera pelea bajo el estandarte de Matchroom contra Jason Quigley (20-2, 14 KOs) en The Theatre dentro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El peso pesado Adan Kownacki (20-3, 15 KOs) se enfrenta a Joe Cusumano (21-4, 19 KOs) en la co-estelar. ESPN+ tiene una cartelera del Eisstadion en Heilbronn, Baden-Württemberg, Alemania, encabezada por el campeón mundial de peso mediano júnior clasificado como N° 10 de la OMB Slawa Spomer (17-0, 8 KOs) defendiendo contra Felice Moncelli (24-7-1, 6 KOs). ). Desafortunadamente, falta en el programa de TV/transmisión (hasta ahora) la revancha entre el campeón de peso súper mosca de la AMB, Joshua Franco (18-1-3, 8 KO) y Kazuto Ioka (29-2-1, 15 KO), el Ota-City. Gimnasio General en Tokio, Japón. Lucharon hasta un empate hace seis meses. Revancha de Franco-Ioka lista en Japón este sábado Prograis-Zorrilla récord histórico de pocos golpes por campeonato mundial Like this: Like Loading...

