Revancha de Franco-Ioka lista en Japón este sábado Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El campeón de las 115 libras de la AMB, Joshua Franco (18-1-3, 8 KOs), EE.UU., se enfrentará al anteriormente campeón de cuatro divisiones Kazuto Ioka (29-2-1, 15 KOs) en una pelea de rencores el próximo sábado en Tokio, Japón. Su primer encuentro en la víspera de Año Nuevo vio por última vez un empate mayoritario (114-114 dos veces, 115-113 para Franco) que significó un gran resultado para Joshua pero una defensa exitosa de su cinturón. Entonces Ioka fue el gobernante de la OMB en una pelea de unificación, pero el hábil contragolpeador japonés renunció a su cinturón para buscar una revancha con su rencoroso rival. Ioka mostró ayer un entrenamiento público con su entrenador cubano Ismael Salas, mientras que Franco participó en un entrenamiento público el martes. Cada uno parecía muy en forma, rápido y fino en velocidad y habilidades para hacernos esperar una revancha muy competitiva. Ioka dijo: "Esta vez ganaré claramente y, si es posible, lograré una victoria por nocaut". Franco, el campeón defensor, dijo: "Deseo anotar con golpes más claramente efectivos a Ioka para apelar a los jueces. Si es así, saldré victorioso por una decisión muy clara". El tiempo dirá.

Top Boxing News

