Adames busca una nocaut espectacular en su defensa de título WBC El campeón interino de peso mediano del WBC, Carlos Adames (22-1,17 KOs) buscará un KO cuando defienda su título contra el ex campeón unificado Julian “J-Rock” Williams este sábado en Showtime desde The Armory en Minneapolis. “Una victoria dominante el sábado por la noche me asegurará una pelea con Jermall Charlo para ver quién es el verdadero campeón de peso mediano del CMB”, dijo Adames. “Ha sido muy difícil conseguir que los grandes nombres suban al ring conmigo, pero tengo que seguir ganando… Veo a Williams como un oponente peligroso. Es un ex campeón mundial que tiene mucha experiencia y no tiene nada que perder a estas alturas de su carrera. Espero una pelea dura, pero siento que soy el mejor peleador en todos los aspectos. Siento que puedo derribarlo y terminar la pelea en la mitad o en los últimos asaltos… mi objetivo es ganar por nocaut espectacular”. Fallece icono legendario del boxeo Australiano, Ray Wheatley Revancha de Franco-Ioka lista en Japón este sábado Like this: Like Loading...

