Fallece icono legendario del boxeo Australiano, Ray Wheatley Estamos conmocionados y entristecidos al anunciar el fallecimiento del ex boxeador de peso pesado y durante mucho tiempo editor internacional de Fightnews.com®, Ray Wheatley, a la edad de 74 años. Ray falleció esta mañana en un hospital de Sydney luego de una operación. Ray fue una luminaria en la escena del boxeo australiano durante muchos años. Después de que terminó su carrera en el boxeo, se convirtió en oficial de boxeo, un ejecutivo de la FIB, publicó “World of Boxing” y fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Australiano. “Ray era parte del equipo original de Fightnews.com®”, dijo el editor en jefe de Fightnews.com®, Karl Freitag. “Él cubrió el boxeo australiano para nosotros durante casi 24 años. Amaba el boxeo, era un gran reportero y un gran hombre. Será extrañado por todos en el boxeo. Gracias por todo Rey. Descansa en paz, querido amigo.” * * * El ex presidente de la Federación Nacional de Boxeo de Australia, John McDougall, escribió: Con profundo pesar informo a la fraternidad australiana de boxeo de la muerte de uno de nuestros miembros más queridos, Sugar Ray Wheatley. Me informaron de esto hace unos momentos y fue un shock para mí, ya que lo será para todos. Ray falleció a las 2:30 am de esta mañana en el hospital luego de una operación. Ray era un gigante entre los hombres, no solo en estatura sino en su propio ser como hombre. Un gran hombre de familia y amigo de todos, lo extrañaremos profundamente. Ray nació el 25 de julio de 1948 y boxeó como un peso pesado y en su tercera pelea boxeó contra el gran Tony Mundine y fue el único australiano, según recuerdo, que puso a Mundine en la lona en una pelea. Su récord fue de 11-12-1 y boxeó de 1969 a 1985. Esa fue una época de grandes luchadores en este país y Sugar ganó y perdió entre los mejores. Fue su carrera posterior que escaló las alturas. Entrenó, dirigió y promovió. No había nada que no hiciera en el boxeo. Arbitró y juzgó tanto aquí como en todo el mundo. Fue juez en 4 de los combates por el título mundial de Kostya Tszyu entre tantos títulos mundiales y fue muy respetado en el a veces loco mundo del boxeo. Fue elegido vicepresidente de la FIB, tal era la consideración que se le tenía. Continuó en este puesto durante muchos años y entre muchos honores de supervisor de peleas por el título mundial, fue designado para ser una de las grandes defensas del título de peso pesado de Evander Holyfield. . Ray fundó y editó las revistas World of Boxing y Title Fight en este país durante muchos años. Revistas que eran extremadamente populares, tales eran sus conocimientos de escritura y boxeo, junto con el destacado autor y amigo cercano Grantlee Kieza. Ray recibió un OAM, recibió el Trofeo Snowy Robbins de la Asociación de boxeadores veteranos de NSW y fue incluido en el Salón de la fama del boxeo nacional australiano en 2012 en reconocimiento por sus servicios al boxeo. Ray era una persona de gran integridad y el tipo más amable y amigable que uno podría conocer. Su habilidad y estilo a la hora de realizar sus entrevistas ponía a todos a gusto ya que era muy querido y admirado por todos. Una de las pocas personas de las que puedo decir con verdad que nunca escuché hablar mal de él. Estoy muy orgulloso de haberlo conocido como amigo. A su encantadora esposa Vicky y su familia, en nombre de todo el mundo del boxeo, quiero transmitirles nuestro más sentido pésame y condolencias. Han perdido a un amado esposo y padre. El boxeo ha perdido un gran amigo y verdaderamente uno de nuestros más grandes. Puede él descansar en paz. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los Padres en el boxeo Adames busca una nocaut espectacular en su defensa de título WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.