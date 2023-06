Cierra oficialmente la 38.ª Convención Anual de la FIB Informe/Fotos: Boxing Bob Newman Después de una noche muy larga de diversión y celebración, la reunión de clausura de la 38.ª convención anual de la FIB comenzó y terminó en un tiempo aparentemente récord. Con una hora de inicio programada para las 9:30 am, ¡todo estaba dicho y hecho a las 10:03! El presidente Daryl Peoples comenzó agradeciendo a todos los que hicieron los viajes desde sus hogares cercanos y lejanos. “Agradecemos el compromiso que se requiere para asistir a la convención todos los años. Pero somos una familia y eso hace que valga la pena”. Peoples también reiteró el aprecio por la ética de trabajo incansable y la dedicación entre bastidores de las tres mujeres que dirigen las oficinas de la FIB: Tracey Lundy, Ruth Jiménez y Jeanette Salazar. Salazar tomó un merecido asiento en la mesa de juntas, junto a Peoples. Los paises remitieron a Salazar respecto del segmento más esperado de estas reuniones finales de la convención: el destino del próximo año. “No es 100% final, pero estamos 90% seguros de que será Puerto Rico”, dijo Salazar, a lo que la pequeña pero intrépida reunión emitió exclamaciones de aprobación.

Un cambio de la norma hará que el momento sea a fines de abril o principios de mayo, a diferencia de la última semana de mayo durante el feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos. Salazar dijo que ya hay ofertas para 2025 provenientes de Japón, Tailandia, Italia y las Islas Vírgenes. El presidente Peoples solicitó información sobre qué podría mejorar la convención. El árbitro Sparkle Lee sugirió dividir el segmento de premios, tal vez presentando algunos durante el cóctel de recepción “Meet the Champs” a principios de semana. ¡Esto permitiría tener más tiempo, “en la pista de baile”, sonrió Lee! Y con esas palabras tomadas como advertencia, el presidente Peoples declaró oficialmente terminada la 38.ª convención anual de la FIB. Hasta la próxima… ¡hasta la próxima! Boxeo desde Ciudad de México por ESPN Knockout este viernes Munguía: Estoy listo para cualquier desafío Like this: Like Loading...

