Munguía: Estoy listo para cualquier desafío El invicto ex campeón mundial de peso mediano junior Jaime Munguia (41-0, 32 KOs) organizó un entrenamiento de medios hoy para promover su choque de peso súper mediano de 10 asaltos contra Sergiy “The Technician” Derevyanchenko (14-4, 10 KOs) el 10 de junio en Toyota Arena, en Ontario, California. El evento se llevó a cabo en el gimnasio de entrenamiento de Munguia en Big Bear Lake y contó con la presencia del presidente y director ejecutivo de Golden Boy, Oscar De La Hoya. Jaime Munguia: “Derevyanchenko es un luchador duro. Es alguien que ha ido al ring y ha recorrido la distancia con luchadores de alto perfil. Nadie ha podido derribarlo y creo que esta pelea y una victoria contra Derevyanchenko les mostrará a todos que estoy listo para cualquier desafío”. “No estoy muy preocupado por lo que haya sucedido en otras peleas en las que Derevyanchenko ha estado involucrado. No siento presión por noquearlo, pero sé que voy a lograr una victoria convincente. Sé que voy a subir al ring y hacer lo que tengo que hacer para ganar”. “Siempre hemos perseguido peleadores de alto perfil como Golovkin y Charlo y esas peleas no se han materializado debido a circunstancias que están fuera de nuestro control. No ha peleado en dos años y medio y todavía es considerado el campeón mundial, no estoy seguro de cuál es su plan para avanzar, pero estoy listo para enfrentarlo si quiere subirse al ring conmigo. . Para Golovkin, lo contactamos para esta pelea y no regresó, creo que puede estar disfrutando de unas vacaciones”. Oscar De La Hoya: “Queremos todos los grandes nombres para Jaime, pero queremos esa pelea contra Charlo. Después de nuestro gran éxito comercial con la pelea de Ryan García, tenemos el marco para trabajar con PBC y Showtime. Pero, si eso no puede suceder, Munguía peleará con cualquiera: Gennadiy o incluso David Benavidez son excelentes opciones para él. Informe del día 2 de la 38.ª Convención Anual de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.