Informe del día 2 de la 38.ª Convención Anual de la FIB

Seminario Médico, Seminario de Jueces y Reunión de Calificaciones

Informe/Fotos: Boxeo Bob Newman El día 2 de los seminarios de la 38.ª convención anual de la FIB en Chicago comenzó con el seminario médico. Los doctores Rick Weinstein y Massimiliano Bianco fueron los presentadores. El Dr. Bianco, quien practica medicina deportiva en la Universidad Católica de Roma, Italia, dio una charla titulada "Muerte súbita en atletas". La charla de Bianco abarcó múltiples deportes y comenzó citando el caso reciente del jugador de los Buffalo Bills de la NFL, Damar Hamlin, el 2 de enero de 2023. Hamlin sufrió lo que se conoce como Commotio Cordis, o muerte súbita arrítmica causada por un impacto en la pared torácica. Hamlin recibió un impacto masivo desde el hombro del jugador contrario hasta su pecho. Increíblemente, Hamlin se levantó de la entrada que hizo y luego colapsó en segundos. Debido a la acción rápida y exhaustiva del personal médico, Hamlin sobrevivió. Bianco afirmó que no es necesaria una condición cardíaca preexistente para que ocurra Commotio Cordis. Los objetos más comunes que causan impacto durante la práctica de deportes que pueden causar Commotio Cordis son pelotas de béisbol, pelotas de lacrosse, discos de hockey o golpes de puño o patada. Se mostraron videos y fotos de ejemplos de casos. En un caso, una pelota de lacrosse se convirtió en proyectil después de que una cortadora de césped la atropellara y golpeara a un niño en el pecho. Un video de una exhibición de kárate mostró a un participante regresar a su posición inicial momentos después de recibir un puñetazo en el pecho, colapsar y morir. El fenómeno de Commotio Cordis se basa en la sincronización perfecta del impacto durante un momento muy estrecho cuando el ventrículo del corazón se está repolarizando. La disponibilidad de servicios médicos de emergencia en eventos deportivos es una forma de mejorar las posibilidades de supervivencia en casos de Commotio Cordis o cualquier otra lesión grave. También se mencionó la mejora del equipo de protección como medio de prevención. El Dr. Rick Weinstein pronunció una charla titulada "The Knock-out Punch". La fuerza se define como masa x aceleración. Cuanto mayor sea la fuerza y ​​la ubicación a la que se aplica esa fuerza, mejoran las posibilidades de nocaut. Se mostraron estadísticas que mostraban niveles similares de fuerza entregados por los pesos mosca como los de los pesos pesados. Si bien los pesos pesados ​​​​pueden tener una mayor masa, los pesos mosca lo compensan con una mayor velocidad al entregar su propia masa.

Weisntein señaló que, de hecho, había estado presente durante la desafortunada pelea de 2001 entre George Khalid Jones y Beethaeven Scottland. Scottland había sido competitivo en la pelea y más aún en los asaltos 8 y 9, antes de sucumbir en el décimo. Falleció seis días después.

Weinstein ilustró la vasculatura del cerebro y explicó las situaciones en las que se rompen o dañan los vasos sanguíneos del cerebro y los posibles resultados de tales lesiones. *** La tarde vio dos sesiones competitivas: el seminario de jueces y la reunión del comité de calificaciones. El seminario de jueces fue codirigido por los jueces Patrick Morley y Mike Fitzgerald. La consistencia en la puntuación fue, ante todo, el centro de la discusión. Morley y Fitzgerald alternaron su presentación a lo largo de la charla, pidiendo y dando su opinión sobre los factores clave. El libro del legendario juez Tom Kaczmarek "Tú eres el juez de boxeo" fue citado como un libro muy acertado con respecto a la evaluación del boxeo. Se explicó el "sistema obligatorio de 10 puntos" (uno pensaría que esto no es necesario para una sala llena de jueces). El ganador de una ronda debe recibir 10 puntos, el perdedor 9 o menos. Morley señaló un ejemplo de una pelea por el título mundial en 1971 entre Carmelo Bossi y José Hernández, que utilizó el sistema de 5 puntos obligatorios. ¡Un juez lo tenía 75-75, las 15 rondas incluso! Como es costumbre durante los seminarios de evaluación, los asistentes vieron y calificaron varias rondas, seguidas de una animada discusión. *** La reunión de calificaciones comenzó 30 minutos después a las 2:00 pm, supervisada por el presidente George Martinez, así como por Carlos Ortiz, Jr., Ben Kielty y Massimiliano Bianco. La sala estaba repleta de promotores, gerentes, miembros de la comisión y otros representantes de peleadores que buscaban ascender o mantener sus posiciones en la clasificación. El primer desarrollo digno de mención tuvo lugar en la división de peso welter junior. Las posiciones #1 y #2 están vacantes. El #3 está en manos de Shohjahon Ergashev. A varios luchadores se les ofreció una pelea de eliminación con Ergashev y la rechazaron en los últimos seis meses. Por lo tanto, Ergashev asumirá la posición de retador obligatorio. En el peso pluma Jr., el ex campeón unificado (FIB/AMB) Murodjon Akhmadaliev fue eliminado de campeón hasta el puesto 7 después de perder su título por decisión mayoritaria. Se notó que otros campeones recientes de la FIB que perdieron sus títulos de manera cerrada fueron clasificados en el puesto n. ° 3 inmediatamente después de perder sus títulos (Shavkat Rakhimov en Jr. Light y Mairis Briedis en Cruiser, por nombrar dos). El propio Akhmadaliev estuvo presente y tomó el micrófono para defender su caso para estar en el n. ° 3 (el n. ° 1 y el n. ° 2 no están clasificados actualmente). Las nuevas calificaciones saldrán en junio y todas las solicitudes se sopesarán y se tendrán en cuenta. Esta noche, la hora del cóctel y el banquete de los premios anuales se llevarán a cabo en el International Foyer and Ballroom.

