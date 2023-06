Carta abierta de Sampson Lewkowicz a Eddy Reynoso para Canelo-Benavidez UNA CARTA ABIERTA DE SAMPSON LEWKOWICZ A EDDY REYNOSO



Estimado Eddy Reynoso, Dado que ha elegido llevar a cabo nuestras negociaciones para que David Benavidez se enfrente a Saúl “Canelo” Álvarez en público, me veo obligado a corregir algunos errores que cometió al afirmar que no ha recibido ninguna oferta. El lunes 29 de mayo a las 4:45 pm les envié un correo electrónico a la que estoy seguro sería una de las ofertas más lucrativas de la carrera de Canelo Alverez para enfrentar a Benavidez. Tenga en cuenta que, de hecho, tiene una oferta considerable para enfrentar a Benavidez, y debo decirle que estoy ofendido por su afirmación de que estoy “fantaseando” con hacer que esta pelea suceda. Si tampoco puede encontrar esta carta abierta y nadie le informa al respecto, alguien que lo conozca le avise a Eddy que le enviaré esta misma oferta en cualquier momento para que se comunique con Canelo Alvarez. Aparentemente, todo lo que necesita hacer es proporcionar una dirección de correo electrónico que funcione. Atentamente,

Sampson Lewkowicz Informe del día 2 de la 38.ª Convención Anual de la FIB Actualización de Spence-Crawford Like this: Like Loading...

