Actualización de Spence-Crawford El anuncio oficial de Spence-Crawford está en curso. Quién: Errol “The Truth” Spence Jr. vs. Terence “Bud” Crawford

Qué: Campeonato indiscutible de peso welter

Cuándo: Sábado 29 de julio

Dónde: T-Mobile Arena en Las Vegas

Cómo: Showtime PPV, el precio es TBA. – Boletos: Los boletos en preventa están disponibles mañana jueves 1 de junio desde las 10 a. m. PT hasta las 10 p. m. PT a través de AXS.com usando el código: BOXING – La venta pública comienza el viernes 2 de junio a las 10 am PT con boletos disponibles a través de AXS.com. – El evento es promovido por Man Down Promotions, TBC Promotions y TGB Promotions.

