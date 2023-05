Apertura de la 38.ª Convención Anual de la FIB Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman La FIB se puso manos a la obra oficial de la 38.ª convención anual en el Gold Room del hotel anfitrión Fairmont en Chicago esta mañana. El presidente de la FIB, Daryl Peoples, comenzó con su parte favorita de los procedimientos: las presentaciones oficiales de todos los miembros de la junta, árbitros, jueces, promotores, gerentes y medios. El presidente Peoples luego comenzó declarando 2022 como el Año de la Mujer en el boxeo. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la pelea del año pasado, no la pelea del año de mujeres, sino LA pelea del año fue Katie Taylor vs Amanda Serrano”. La FIB sancionó más peleas de mujeres en 2022 que peleas de hombres. Después de discutir el regreso del boxeo después de COVID, el presidente Peoples presentó, como nuevo vicepresidente, Levi Martínez, quien subió al atril. Martínez primero comenzó pidiendo a todos que giraran en todas direcciones y saludaran a su vecino, apoyándose mutuamente en el boxeo. Randy Neumann dio su breve pero positivo informe de tesorero. “La buena noticia es que estamos en buena forma financiera. ¡No hay malas noticias!” Aaron Kizer había renunciado el año pasado para cuidar a su esposa, que padecía demencia y falleció un mes después, en junio. La junta de la FIB esencialmente transformó su renuncia en una licencia, de la cual Kizer regresó este año. Expresó su gratitud por el apoyo de la junta y su regreso al deporte. El presidente de campeonatos, Carlos Ortiz, Jr. entregó su informe, citando números sólidos en peleas por títulos mundiales y regionales en todo el mundo, El presidente de calificaciones, George Martínez, hizo todo lo posible, como bromeó el presidente Peoples, ¡para darle sentido a las calificaciones! Martínez notificó que había dos títulos vacantes en peso mediano y gallo, los cuales serán ocupados en los próximos meses. Los títulos masculinos de la FIB están unificados en Heavy, Super Middle, Super Welter, Welter y Super Bantam. Martínez señaló que hay más títulos indiscutibles entre las mujeres que entre los hombres. Ben Kielty de Australia informó sobre la actividad en la región Austral-Asiática, habiendo supervisado varias peleas en Australia, varios países asiáticos, incluido Dubai. El presidente Peoples luego presentó al segundo vicepresidente en la ex presidenta y miembro de la junta de NYSAC, Melvina Lathan. Lathan se volvió nostálgica y poética sobre la pelea Katie Taylor-Amanda Serrano en MSG el año pasado, que supervisó para la FIB. “¡Todos sabemos que cuando las chicas suben al ring y pelean, siempre es mejor que las peleas de hombres!” También reiteró la importancia de SARB (Asistencia Especial para Boxeadores Retirados). El fondo también ofrece becas educativas. El Dr. Massimiliano Bianco informó sobre su trabajo como miembro de la junta médica de la FIB, así como sobre sus funciones de supervisión y desarrollo de la FIB en Europa. El miembro de la junta nacido y criado en Chicago, Pete Podgorski, informó sobre su función de supervisión y dio consejos sobre cómo estar seguro y disfrutar de su ciudad natal durante la convención. El legendario árbitro Roberto Ramírez, Sr. dio su primer discurso como miembro de la FIB y agradeció a los miembros de la junta de la FIB por su apoyo durante el último año. Por último, el secretario del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois, Mario Treto, Jr., dio la bienvenida y se dirigió a la delegación. Dio una historia muy reveladora del boxeo en la ciudad de Chicago y elogió el trabajo de su personal relacionado con el boxeo en Illinois. El presidente Peoples bromeó: “Conozco a Pete Podgorski desde hace más de 20 años y acabo de aprender más sobre el boxeo en Chicago de Mario que de Pete”. Presentan Cartelera preliminar de Kambosos-Hughes Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.