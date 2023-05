Presentan Cartelera preliminar de Kambosos-Hughes El ex campeón mundial de peso ligero unificado y lineal George Kambosos Jr. hace su debut en Top Rank en una eliminatoria de título mundial de la FIB de 12 asaltos contra el zurdo inglés Maxi Hughes el sábado 22 de julio en FireLake Arena en Shawnee, Oklahoma. En la co-estelar de 10 rondas, el medallista de plata olímpico de EE. UU. Keyshawn Davis da un paso sísmico en su clase contra el contendiente belga y ex campeón europeo Francesco Patera. Kambosos-Hughes y Davis-Patera se transmitirán en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+. La cartelera secundaria transmitida por ESPN+ contará con los regresos al ring del contendiente de peso welter Giovani Santillan, el peso pesado nacido en Oklahoma Jeremiah Milton y el prospecto de peso mediano Troy Isley. Santillán (30-0, 16 KOs) se enfrentará al contendiente ecuatoriano Erick Bone (27-6, 14 KOs) en una batalla de peso welter a 10 asaltos. Viene de su mejor año como profesional, deteniendo a Jeovanis Barraza en abril de 2022 antes de una victoria local sobre Julio Luna Ávila en San Diego en agosto pasado. Bone es un veterano experimentado que ha enfrentado duros desafíos a los ex campeones mundiales Shawn Porter, Chris Algieri, Miguel Vázquez y Sergey Lipinets. Milton (9-0, 6 KOs) hará su segunda aparición en 2023 en una inclinación de peso pesado de ocho asaltos. El peleador de 29 años no es ajeno a pelear en Oklahoma, ya que peleó cuatro veces en su ciudad natal de Tulsa. Milton viene de una victoria por decisión en ocho asaltos sobre Fabio Maldonado en abril. Isley (9-0, 4 KOs) peleará a ocho asaltos. El atleta olímpico estadounidense de 24 años se unió al establo de Top Rank en enero de 2021 y comenzó su carrera profesional con una victoria por decisión contra Bryant Costello. En 2022, se mantuvo ocupado y tuvo marca de 5-0 con dos nocauts. En abril, en la tarjeta Shakur Stevenson-Shuichiro Yoshino, anotó casi una blanqueada sobre Roy Barringer. También se presentarán dos enfrentamientos competitivos de peso pesado de ocho asaltos en la parte transmitida por ESPN+. El contendiente estadounidense Mike Balogun (20-1, 16 KOs) chocará contra el neozelandés Hemi Ahio (20-1, 15 KOs). Balogun es un ex apoyador de la Universidad de Oklahoma que regresa de una derrota ante el ex campeón mundial de peso crucero Murat Gassiev, mientras que Ahio detuvo a Richie Stanley en la primera ronda en febrero. El invicto zurdo de Cleveland Roney Hines (12-0-1, 8 KOs) se enfrentará al belga Michael Pirotton (7-0, 3 KOs). Apertura de la 38.ª Convención Anual de la FIB Round 12 con Mauricio Sulaimán : La Burbuja Like this: Like Loading...

