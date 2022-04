Zurdo vs. Boesel en Canadá el 14 de mayo El ex campeón mundial de 168 libras de la OMB y contendiente de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) se enfrentará al ex campeón interino de peso semipesado de la AMB Dominic Boesel (32-2, 12 KOs) el 14 de mayo en el Toyota Arena de Ontario, CA , y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. La pelea de 12 asaltos enfrentará a Boesel, el número 1 de la AMB, contra Ramírez, el número 2 de la AMB. El evento co-estelar contará con el invicto peso ligero William “El Camarón” Zepeda (25-0, 23 KOs) defendiendo su título WBA Continental Americas contra el ex campeón mundial René “Gemelo” Alvarado (32-11, 21 KOs) en un 10 en un combate a 10 rounds. Resultados desde Liverpool AMB tendrá subasta Madrimov-Soro el 29 de abril

