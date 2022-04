Resultados desde Liverpool El superligero Alejandro Meneses (16-5, 9 KOs) detuvo al héroe local previamente invicto Sam Maxwell (16-1, 11 KOs) para ganar el título vacante de IBO en la cartelera de Butler-Sultan en Liverpool, Inglaterra. Meneses derribó a Maxwell en el cuarto round. Meneses golpeó a Maxwell de pilar a poste en el séptimo round. Meneses derribó a Maxwell nuevamente en el noveno round y consiguió el triunfo con su andanada de seguimiento. El tiempo era 2:29. ¡Gran pelea! El ex campeón de peso supermediano de la AMB “Rocky from Stocky” Fielding (29-2, 17 KOs), que ahora compite en el peso semipesado, venció con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre el Timo Laine (30-18, 12 KOs). El árbitro descartó el desajuste a las 1:34. El ex retador al título de peso pluma Jazza Dickens (31-4, 12 KOs) logro un triunfo un KO en el quinto asalto contra el ex campeón europeo Andoni Gago (25-5-4, 7 KOs). Dickens derribó a Gago en la tercera ronda y lo terminó a las 2:52 de la quinta ronda. El supergallo olímpico Peter McGrail (4-0, 3 KOs) venció con un KO en el cuarto asalto sobre Uriel López Juárez (15-18-1, 7 KOs). Zucco y Natalizi ganan titulos internacionales del WBC en Italia Zurdo vs. Boesel en Canadá el 14 de mayo

