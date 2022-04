Zucco y Natalizi ganan titulos internacionales del WBC en Italia El invicto ex campeón italiano de peso supermediano Ivan Zucco (16-0, 14 KOs) venció con un emocionante nocaut técnico en el segundo asalto sobre Marko Nikolic (28-2, 12 KOs) por el título vacante internacional del WBC el viernes por la noche en el Palazzo Dello Sport en Verbania. Piemonte, Italia. Zucco se tambaleó al final de la primera ronda, pero derribó a Nikolic dos veces en el segundo round. Nikolic superó la cuenta y parecía estar bien, pero la pelea se suspendió a pesar de las quejas de Nikolic. El tiempo era 1:30. El invicto peso superwelter Mirko Natalizi (12-0, 7 KOs) superó por puntos a Rico Mueller (28-5-1, 19 KOs) en diez asaltos por el título vacante WBC International. Las puntuaciones fueron 98-92, 98-92, 99-91. El peso pluma Francesco Grandelli (16-1-2, 3 KO) logro una decisión unánime en diez asaltos sobre Kane Baker (17-9-1, 1 KO). Grandelli derribó a Baker en la primera ronda. Baker derribó a Grandelli en la segunda ronda. Grandelli superó a Baker después de eso. Las puntuaciones fueron 98-90, 98-90, 96-92. El invicto superwelter Samuel Nmomah (16-0, 5 KOs) superó por puntos a Fouad El Massoudi (17-18-1, 2 KOs) en ocho asaltos con puntuaciones de 78-73, 78-73, 77-72. Butler vence a Sultan y gana titulo interino de la OMB en Liverpool Resultados desde Liverpool

