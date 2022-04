AMB tendrá subasta Madrimov-Soro el 29 de abril La AMB fijó el viernes 29 de abril como fecha para la subasta para otorgar los derechos promocionales de la pelea eliminatoria de peso súper welter entre Israil Madrimov y Michel Soro. Madrimov y Soro pelearán en una revancha y la AMB les dio la fecha límite regular para la negociación. Al vencimiento de dicho período, la pelea quedó abierta a licitación de conformidad con las regulaciones de la AMB. La subasta se realizará en línea a través de la plataforma Zoom y será presidida por Carlos Chávez, director del Comité de Campeonatos de la AMB. El monto mínimo para obtener los derechos de la pelea será de US$ 110,000.00 y el fraccionamiento será del 50% para cada uno de los peleadores. Pasajero molesta a Mike Tyson en un avión y recibe golpes

