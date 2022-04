Pasajero molesta a Mike Tyson en un avión y recibe golpes Por. Gabriel F. Cordero Mike Tyson fue visto durante un episodio de ira en un viaje en avión, informó TMZ . Según el tabloide estadounidense, la confusión ocurrió la noche del miércoles y quedó todo capturado en video Según los informes, un pasajero enfureció al ex luchador , quien respondió con golpes en un vuelo de San Francisco a Florida. Según un testigo que estaba a bordo con amigos, Tyson no pareció inmutarse inicialmente por el acoso de los pasajeros. La fuente de TMZ, que publicó el video ( véalo aquí ), también afirmó que la persona sentada detrás de Mike le quitó la paciencia al continuar hablando, incluso con el ex luchador dejando en claro que le gustaría guardar silencio. Aún así, el chico decidió continuar con las provocaciones, que habrían resultado en puñetazos en la cara. En el video se puede ver a la víctima, quien estaría bajo los efectos de alguna droga , con la frente sangrando. Después de la confusión, fue atendido y dado de alta para ir a la policía. El equipo de Mike Tyson aún no ha comentado. Mike Tyson seemed to lose his cool on a plane on Wednesday night … repeatedly punching a man in the face after the guy had apparently annoyed him. https://t.co/cXtthBP7pn — TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 21, 2022 AMB tendrá subasta Madrimov-Soro el 29 de abril MTK Global anuncia el cierre de sus operaciones

