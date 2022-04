MTK Global anuncia el cierre de sus operaciones MTK Global, una empresa líder en gestión de boxeo y promoción de eventos que representa a unos 200 de los mejores boxeadores, ha anunciado que cerrará debido a la reacción violenta de su antigua asociación con Daniel Kinahan, un presunto jefe de la mafia que la semana pasada fue sancionado por Estados Unidos. La firma fue fundada en 2012 por el ex boxeador profesional Matthew ‘Mack the Knife’ Macklin y Kinahan, de quien dicen que luego dejó la empresa. Declaración oficial: Como empresa, nos hemos enfrentado a niveles sin precedentes de escrutinio y críticas injustos desde la sanción del gobierno de EE. UU. a Daniel Joseph Kinahan. Es un asunto de dominio público que la participación del Sr. Kinahan en MTK cesó en 2017 y, a pesar de las reiteradas garantías al respecto, persisten acusaciones infundadas sobre su asociación continua con nosotros y nuestros combatientes. Dado que los principales promotores ahora nos han informado que romperán todos los lazos con MTK y ya no trabajarán con nuestros boxeadores, hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones a fines de este mes. MTK prosperó porque siempre ponemos los intereses a largo plazo de nuestros combatientes en el centro de lo que hacemos. Nuestra prioridad en las próximas semanas será garantizar que nuestros boxeadores de clase mundial reciban apoyo para encontrar nuevas asociaciones lo más rápido posible. Los gimnasios MTK funcionan de forma independiente, por lo que permanecerán abiertos en el futuro previsible. Se harán más anuncios a su debido tiempo. Gracias a todos los fanáticos que nos han apoyado durante la última década. Meng-Pascal y Can-Benitez inauguran ProBox TV

