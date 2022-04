Meng-Pascal y Can-Benitez inauguran ProBox TV ProBox TV presentará su primera transmisión en vivo el 20 de mayo desde el Centro de eventos de la compañía en Plant City, Florida. En el evento principal, el peso semipesado #1 de la FIB, Fanlong Meng (17-0, 10 KOs) y el ex dos veces campeón mundial Jean Pascal (35-6-1, 20 KOs) se enfrentarán en un choque de 12 asaltos por el primer puesto. en la división de las 175 libras. El coestelar es el ex campeón de peso pluma de la AMB, Xu Can (18-3, 3 KO) regresa contra Brandon Benítez (18-2, 7 KOs) en una pelea de 10 asaltos. La información de boletos y cartelera para el evento se anunciará en breve. ProBox TV es una nueva compañía de medios y transmisión de deportes dedicada exclusivamente al deporte del boxeo profesional. Es fundada por el ex CEO de Iron Mike Productions, Garry Jonas, en sociedad con Roy Jones Jr., Juan Manuel Márquez, Antonio Tarver y Paulie Malignaggi. A partir del 16 de mayo, el servicio costará $1.99 por mes o $18 por año e incluirá 2-3 eventos en vivo por mes. MTK Global anuncia el cierre de sus operaciones Conferencia de prensa final de Fury-Whyte

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.