Conferencia de prensa final de Fury-Whyte Después de faltar a varias obligaciones previas a la pelea, el retador al título de peso pesado del WBC, Dillian Whyte, se presentó a la conferencia de prensa final antes de su oportunidad por el título contra el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, el sábado por la noche ante una multitud récord en el Wembley Stadium de Londres. Ambos luchadores se mantuvieron respetuosos y discretos. Se reunirán el próximo viernes en el pesaje. Meng-Pascal y Can-Benitez inauguran ProBox TV Junta de Control de Boxeo Británico no permite pelear a Casimero

