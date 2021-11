Zurdo sorprendió a Bivol rechazando oferta El peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs) se enfrentara a Yunieski “The Monster” González (21-3, 17 KOs) el 18 de diciembre en San Antonio en la eliminatoria oficial del título de la AMB. El ganador se convertirá en retador obligatorio del campeón de la AMB Dmitry Bivol. “Me sorprendió cuando Bivol rechazó la pelea que ofrecimos porque era algo que pensé que él quería. Sé que es un guerrero duro y aspira a ser el mejor, por eso me sorprendió. Me llamó públicamente y dijo que estaba ‘listo’. Pero, desafortunadamente, ese no parece ser el caso por su parte. Una vez más, en el boxeo, este parece ser un escenario común en el que un luchador ladra y ladra, pero no puede retroceder cuando llega el momento de pelear. Con esta pelea (contra González) en su lugar, Bivol no tiene a dónde correr y eventualmente tendrá que enfrentarme “. El promotor de Bivol, Eddie Hearns, ha dicho que planea poner a Bivol contra John Ryder y luego apuntar a Canelo Álvarez en 168 o 175 libras. “No estoy seguro de por qué Bivol cree que Canelo lo enfrentará en un futuro cercano”, dijo Zurdo. “La probabilidad de que eso suceda en las próximas tres peleas es muy, muy baja para él. Lamentablemente, creo que es solo la carne de cañón para este escenario “. Benavidez-Lemieux en proceso? Tszyu derrota a Inoue, ¿el próximo Castaño?

