Tszyu derrota a Inoue, ¿el próximo Castaño? Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu (20-0,15 KOs), se acercó a una pelea por el título mundial con una completa victoria por decisión en doce asaltos sobre Takeshi Inoue clasificado como el número 7 de la OMB (17-2-1, 10 KOs) el miércoles por la noche. en el Qudos Bank Arena en Sydney, NSW, Australia. Tszyu se hizo cargo de la primera ronda y acechó al poderoso oponente japonés durante todo el concurso conectando con la mano izquierda y la derecha a la cabeza, seguidas de ganchos al cuerpo que hicieron que Inoue hiciera una mueca de dolor. Inoue cayó en la duodécima ronda y el árbitro Will Soulos dictaminó una caída. Las puntuaciones al final fueron 120-107, 120-107, 119-108. “Fue una gran experiencia”, dijo Tszyu. “El tipo está construido como una pared de ladrillos. Jodidamente golpearlo con cualquier cosa y no cae … No creo que ningún peso pesado pueda derribarlo. Levanten las manos… Estoy seguro de que mañana le va a doler. ¡Hombre, qué guerrero! Honestamente, lo escuché chillar 20 veces y aún así no se caía “. El manager de Tszyu, Glen Jennings, está en contacto con la OMB y una pelea por el título mundial entre el campeón Brian Castano podría ser inminente a principios de 2022. En combates de cartelera… Wade Ryan superó en puntos a Nath Nwachukwu por clara decisión de puntos 99-90, 100-89, 98-91. Ryan capturó el título de peso mediano ligero IBO International. El ex retador al título mundial en tres ocasiones Dennis Hogan superó al dos veces retador al título pluma Tommy Browne por decisión unánime 60-54, 60-54, 60-54 en un choque de peso mediano ligero. En una sorpresa, el peso mediano ligero con sede en Sydney, Koen Mazoudier, superó por puntos a Joel Camilleri, con sede en Brisbane, por decisión dividida 77-75, 74-78, 78-74. En una pelea súper liviana, Trent Girdham superó por puntos a Alex Lual por puntajes de 39-36, 39-37, 40-35, en una competencia que complació al público durante cuatro rondas. Zurdo sorprendió a Bivol rechazando oferta Reynoso: quiero hacer Canelo vs GGG 3 en México

