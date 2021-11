Reynoso: quiero hacer Canelo vs GGG 3 en México Por Hesiquio Balderas “Nos gustaría enfrentarnos a Golovkin por tercera vez para cerrar ese capítulo. Creo que podemos hacer que suceda ”, dijo Eddy Reynoso, entrenador / manager del indiscutible campeón súper mediano Canelo Álvarez. “Me gustaría que Golovkin viniera a México. Podemos hacer que esa pelea suceda en Guadalajara o Ciudad de México. “Esperamos que esto suceda. No ha mencionado el nombre de Canelo, tiene una pelea en diciembre contra Murata en Japón. Veremos qué pasa en esa pelea y tal vez podamos hacer que Canelo vs. GGG 3 suceda “. Tszyu derrota a Inoue, ¿el próximo Castaño? Reynoso: Le ganaremos a Makabu por el título de crucero

