Reynoso: Le ganaremos a Makabu por el título de crucero Por Hesiquio Balderas “Tendremos un gran plan de pelea”, dijo Eddy Reynoso. “Tenemos grandes posibilidades de ganar. Trabajando inteligentemente, trabajaremos en la parte fitness del boxeo, entrenando con pesas, un programa diferente. “Sabemos que podemos ganar esta pelea, tomar esta pelea por el campeonato de peso crucero es un gran paso en la carrera de Saúl y lo convertirá en un campeón mundial de cinco divisiones. Aceptamos la pelea porque nos gustan los nuevos desafíos y sabemos que podemos ganar esta pelea. “Saul siempre ha sido un ser humano muy talentoso. Él es muy fuerte. Y después de esta pelea seguiremos subiendo y bajando de peso. Esa es la ventaja cuando eres un peleador que tiene disciplina como Saúl. “Tenemos nocauts en todas las divisiones de peso por las que hemos pasado. 154, 160, 168 y 175 Canelo ha llevado el poder en todas las categorías de peso. “Saul respeta las decisiones que tomo. Los tomamos como un equipo y él está seguro de que podemos vencer al campeón, por eso estamos pidiendo la pelea ”. “Makabu es un boxeador fuerte. Es un buen campeón, va hacia adelante, golpea fuerte, pero podemos hacerlo, tengo fe en él, hemos estado entrenando con pesos pesados ​​y nos ha ido bien con ellos. Canelo es muy fuerte ”. Reynoso: quiero hacer Canelo vs GGG 3 en México Resumen de las divisiones en la 59a convención del WBC

