Zurdo Ramirez-Rosado el 18 de marzo por DAZN En una pelea de encrucijada de alto riesgo, el ex campeón mundial Gilberto "Zurdo" Ramírez (44-1, 30 KOs) y el ex contendiente al título mundial "King" Gabriel Rosado (26-16-1, 15 KOs) chocarán en doce asaltos. enfrentamiento de peso semipesado. El evento está programado para el sábado 18 de marzo y se transmitirá en todo el mundo por DAZN. Ramírez regresa al ring con más hambre que nunca después de su derrota contra Dmitry Bivol en noviembre de 2022. Zurdo Ramírez: "Estoy contento de estar de vuelta. Tuve mucho tiempo para reflexionar desde mi última pelea y estoy ansioso por dar un espectáculo contra un veterano como Gabe Rosado. Como todo el mundo, tengo metas, sueños y aspiraciones para estar en la cima y hoy me siento más motivado que nunca. Puede que nos desvíen de nuestro camino, pero mi búsqueda de la grandeza nunca se detendrá. ¡Aprecio todo el amor de mis fanáticos y seguidores y prometo volver con venganza!". Gabriel Rosado: "¡Estoy emocionado de comenzar el año con una explosión! Tengo un gran respeto por Zurdo Ramírez. Somos amigos, pero llega el 18 de marzo, todo son negocios. ¡Este es el tipo de pelea para la que se presenta Gabriel Rosado! No me defraudaré ni a mí ni a los fans. Gracias a Golden Boy Promotions y DAZN por la oportunidad". Oscar De La Hoya: "Esta es una peligrosa pelea de encrucijada que presenta la explosiva rivalidad entre México y Puerto Rico. Zurdo intentará hacer una declaración de regreso contra el saboteador de sueños certificado Gabe Rosado, quien ha descarrilado las carreras de varios de los mejores peleadores". La información sobre el lugar y la cartelera se compartirán pronto.

