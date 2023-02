Vargas: Voy a vencer a O’Shaquie El invicto campeón mundial de dos divisiones y actual líder del peso pluma del WBC, Rey Vargas, busca agregar una corona de peso súper pluma a su currículum cuando luche contra O’Shaquie Foster por el cinturón vacante del WBC este sábado en SHOWTIME desde el Alamodome en San Antonio, Texas. “Este es un desafío que me motiva”, dijo Vargas. “Sé que Foster viene para deslumbrar a todos. Es un buen peleador, pero es mi trabajo hacer que las cosas parezcan fáciles. El 11 de febrero, voy a eclipsarlo. Es rápido y tiene buena defensa y buenos movimientos. Se nota que ha trabajado duro, pero creo que soy el oponente más duro al que se ha enfrentado. Él no será capaz de vencerme”. Zurdo Ramirez-Rosado el 18 de marzo por DAZN Fire Fist Boxing y Reyes Boxing se unen Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.