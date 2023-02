Fire Fist Boxing y Reyes Boxing se unen Fire Fist Boxing Promotions de Tampa, Florida, encabezada por Jody Caliguire, y Reyes Boxing de Salem, Massachusetts, encabezada por Mike Reyes, unirán fuerzas bajo el nombre de Reyes Fire Fist Boxing Promotions. Su evento inaugural está programado para el 29 de abril en el Hilton Carillon en St. Petersburg, Florida, seguido de un espectáculo el 24 de junio en el Memorial Auditorium en Lowell, Mass, y luego de regreso en St. Pete el 15 de julio en el Marriott Carillon. . El equipo de boxeadores de Fire Fist incluye al peso mediano #5 de la AMB, Connor Coyle, el peso súper mediano #5 de la AMB/#7 del CMB, Yamaguchi Falcao, y el peso ligero Willian “Babyface” Silva. El equipo de boxeadores de Reyes Boxing incluye a Gabriel Morales, Chris Thompson, Joe James, Harry Gigliotti, Rodrigo Correa, Danna Bolano y Sergio Martin Sosa. Vargas: Voy a vencer a O'Shaquie FIB reemplazara cinturón de campeonato mundial robado a Soliman Like this: Like Loading...

