FIB reemplazara cinturón de campeonato mundial robado a Soliman Por Ray Wheatley – World Of Boxing El ex campeón de peso mediano de la FIB, Sam “King” Soliman, se comunicó con Fightnews.com® para brindar una actualización sobre su cinturón de campeonato de la FIB que fue robado recientemente. “Después de que le expliqué las circunstancias a la FIB sobre cómo robaron mi automóvil junto con mi cinturón de campeonato mundial, la directora de relaciones públicas de la FIB, Jeanette Salazar, me contactó hoy y me dijo que el presidente de la FIB, Daryl Peoples, me enviará un nuevo cinturón de campeonato de la FIB y habrá sin cargo”, dijo Soliman. “Me gustaría agradecer a Daryl y Jeanette por su amable generosidad. Es muy apreciado.” Fire Fist Boxing y Reyes Boxing se unen Actualización de Tank-Kingry Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.