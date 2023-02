Actualización de Tank-Kingry Esperemos que el choque entre Gervonta Davis y Ryan García no termine como la debacle de Crawford-Spence. El promotor Oscar de la Hoya le dijo a ESPN que el único problema que queda para Davis-García es quién promoverá la revancha si Kingry gana y Tank ejerce su cláusula de revancha. Se acordó que la primera pelea será en Showtime PPV. PBC insiste en que también deberían promover la revancha con Showtime obteniendo ambas peleas. Como promotor del peleador ganador, Oscar quiere ser el promotor principal de la revancha y ponerlo en DAZN. El lunes por la noche, Oscar tuiteó: “¡Es la semana del Super Bowl, y estamos en la línea de una yarda buscando anotar @Gervontaa contra @RyanGarcia! ¡Esperemos que PBC no decepcione a los fanáticos y no se metan! FIB reemplazara cinturón de campeonato mundial robado a Soliman Matchroom anuncia sus próximos eventos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.