Matchroom anuncia sus próximos eventos Junto con Joshua vs. Franklin el 1 de abril, Matchroom anunció que los siguientes programas se transmitirán en vivo en DAZN con más peleas y detalles completos de la cartelera que se anunciarán en breve: Sábado, 18 de febrero:

Leigh Wood vs. Mauricio Lara

título de peso pluma de la AMB

Motorpoint Arena, Nottingham, Inglaterra Sábado 11 de marzo:

Callum Smith vs. Pawel Stepien (peso semipesado)

M&S Bank Arena, Liverpool, Inglaterra. Sábado 18 de marzo:

Cyrus Pattinson vs. Chris Jenkins (peso welter)

Pat McCormack vs. Dario Socci (peso welter)

Solomon Dacres vs. Robert Ismay (peso pesado)

Utilita Arena, Newcastle, Inglaterra Sábado 8 de abril:

Jesse ‘Bam’ Rodríguez vs. Cristian González , título de

peso mosca de la OMB,

Boeing Center en Tech Port, San Antonio, Texas Sábado, 22 de abril:

Shavkatdzhon Rakhimov vs. Joe Cordina

título súper pluma de la FIB

Cardiff International Arena, Cardiff, Gales Sábado, 20 de mayo

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 2

Título indiscutible de peso ligero femenino

Dublín, Irlanda, lugar por confirmar

