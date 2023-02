Matchroom anuncia Joshua-Franklin El ex dos veces campeón unificado de peso pesado Anthony Joshua (24-3, 22 KOs) pelea en The O2 en Londres por primera vez desde 2016 cuando comienza su vida bajo la tutela del nuevo entrenador en jefe Derrick James. ‘AJ’ se enfrentará a Jermain Franklin (21-1, 14 KOs). Esta pelea será la primera en la nueva asociación de cinco años de Joshua con DAZN que se transmitirá en vivo, exclusiva y en todo el mundo. Anthony Joshua: “Tengo muchas ganas de volver al ring el 1 de abril en The O2 en Londres”. dijo Josué. “Mental y físicamente me siento preparado. Quiero montar un espectáculo e impresionar a mi entrenador, ya que tiene altos estándares. Franklin tiene un buen estilo y una gran actitud, que ha demostrado en las últimas peleas”. Jermain Franklin: “Estoy listo para mostrarle al mundo por qué es hora de que ocupe mi lugar en la cima de la división de peso pesado. Joshua tuvo su tiempo. ¡Es mi hora de sorprender al mundo! Esta pelea no va a la tarjeta del juez. Tendré la victoria número 22 el 1 de abril. Eso no es una broma de April Fool”. Matchroom anuncia sus próximos eventos Resultados desde Nicaragua Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.