Resultados desde Nicaragua El ex campeón mundial de peso minimosca de la FIB Félix Alvarado (38-3, 33 KOs) se puso el sombrero de promotor, presentando el debut de su Gemelo Promotions en asociación con William Ramirez (WRAM Boxing) la noche del sábado en el Nuevo Gimnasio Nicarao en Managua, Nicaragua. . El evento principal vio al prospecto de peso ligero Bryan Jiménez (10-1, 6 KOs) detener al veterano de 65 peleas Eusebio Osejo por nocaut técnico en la sexta ronda. Jiménez ganó una valiosa experiencia frente al juego Osejo. El final llegó en el sexto round cuando Jiménez derribó a Osejo con un derechazo cerca del final. Osejo superó la cuenta, pero Jiménez inmediatamente lo golpeó de nuevo con solidez y el árbitro detuvo la pelea. La hora oficial de la detención fue a las 2:50. La co-estelar vio a Aaron Juarez (18-9-3-5KOs) derrotar a Moisés García (10-8, 4KOs) por decisión mayoritaria. La pelea estuvo llena de acción con frecuentes intercambios de pies a cabeza. Las tarjetas de puntuación oficiales fueron 97-93 dos veces para Juárez y 95-95 empate. “Quiero agradecer a Dios. También quiero agradecer a mi manager William Ramírez por creer en mí”, dijo Alvarado. “Estoy feliz por Félix. Fue un espectáculo emocionante y espero con ansias el próximo”. dijo su manager William Ramirez (WRAM Boxing) Completando la cartelera: Jerry Simong UD Carlos Castillo

Jordan Orozco TKO 2 William Cerrato

Roxana Mendoza SD Marcela Sanchez

Emanuel Huembe – KO 2 Josue Mendez

Edwin Vallejos KO 3 Yilmer Gonzales

Alex Vallecillo TKO 1 Daniel Pastrana

Ramon Palacio TKO 3 Erick Morales Serrano vence a Cruz y se vuelve campeona indiscutible en las 126 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.