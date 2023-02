Serrano vence a Cruz y se vuelve campeona indiscutible en las 126 libras La titular WBC/IBF/WBO Amanda Serrano (44-2-1, 30 KOs) sumó el título WBA de Erika Cruz (15-2, 3 KOs) con una muy emocionante decisión unánime en diez asaltos para convertirse en campeona mundial indiscutible de peso pluma el sábado en la noche en el Teatro Hulu dentro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Buena acción mano a mano desde el principio con Cruz haciendo mucho mejor de lo esperado. Cruz recibió un corte en el ojo derecho de un cabezazo en el tercer asalto. Cruz ejerció mucha presión mientras se abría paso como un molino de viento. Serrano sacudió a Cruz en el sexto round y se hizo cargo después de eso cuando Cruz disminuyó la velocidad. Las puntuaciones fueron 98-92, 98-92, 97-93. Quinta pelea por decisión consecutiva para Serrano, de 34 años. Después de la pelea, el promotor Eddie Hearn anunció que Serrano ahora se enfrentará a Katie Taylor en una revancha el 20 de mayo en Irlanda. Resultados desde Nicaragua Baumgardner vence a Mekhaled y se vuelve indiscutible en las 130 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.