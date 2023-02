Baumgardner vence a Mekhaled y se vuelve indiscutible en las 130 libras La campeona del WBC/FIB/OMB Alycia Baumgardner (14-1, 7 KOs) agregó el cinturón vacante de la AMB para convertirse en campeona mundial indiscutible de peso súper pluma con una decisión unánime en diez asaltos sobre Elhem Mekhaled (15-2, 3 KOs) el sábado por la noche en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Baumgardner derribó a Mekhaled dos veces en el tercer round y construyó una gran ventaja antes de desvanecerse en la recta final. Las puntuaciones fueron 99-89, 99-89, 98-90. Serrano vence a Cruz y se vuelve campeona indiscutible en las 126 libras Stevenson-Yoshino en eliminatoria del WBC el 8 de abril en Newark, Nueva Jersey Like this: Like Loading...

