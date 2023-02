Stevenson-Yoshino en eliminatoria del WBC el 8 de abril en Newark, Nueva Jersey El invicto ex campeón mundial de dos pesos Shakur Stevenson (19-0, 9 KOs) se enfrentará al #5 del WBC Shuichiro Yoshino (16-0, 12 KOs) en una eliminatoria por el título de peso ligero del WBC a 12 asaltos el 8 de abril, en el Prudential Center en su ciudad natal de Newark, Nueva Jersey. “Me haré cargo de la división de peso ligero y mi carrera comenzará el 8 de abril en Newark”, proclamó Stevenson. “Shuichiro Yoshino es un peleador invicto que estuvo dispuesto a dar un paso al frente y pelear conmigo cuando tantos peleadores estaban asustados… vamos a llenar el Prudential Center nuevamente y mostrarle al mundo quién es realmente el futuro del boxeo”. En el coestelar, el artista del nocaut de peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (13-0, 13 KOs) apunta a otro paro en un combate de 10 asaltos contra un oponente por nombrar. Y, en el primer combate televisado de 10 asaltos, el peso ligero en ascenso y medallista de plata olímpico de EE. UU. Keyshawn Davis (7-0, 5 KO) lucha contra un enemigo por determinar. Stevenson-Yoshino y los regresos de Anderson y Davis se transmitirán en vivo por ESPN. La acción de la cartelera, transmitida en vivo y exclusivamente por ESPN+, incluye al invicto prospecto de peso pesado polaco Damian Knyba (10-0, 6 KOs) en un combate de ocho asaltos y al invicto peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (6-0, 3 KOs) en un combate de seis. -más redondo. En una promoción de Top Rank, los boletos a partir de $55 salen a la venta el viernes 10 de febrero. Baumgardner vence a Mekhaled y se vuelve indiscutible en las 130 libras Navarrete vence a Wilson y gana el título de las 130 libras de la OMB Like this: Like Loading...

