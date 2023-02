Navarrete vence a Wilson y gana el título de las 130 libras de la OMB El campeón de peso pluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (37-1, 31 KOs) obtuvo todo lo que pudo del desvalido 14:1 Liam Wilson (11-2, 7 KOs), pero venció con un emocionante nocaut técnico en el noveno asalto para reclamar el vacante junior de la OMB. título de peso ligero anteriormente en manos de Shakur Stevenson el viernes por la noche en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Wilson derribó a Navarrete en la cuarta ronda y Navarrete se levantó tambaleándose pero sobrevivió a la ronda. En la sexta ronda, Wilson volvió a sacudir a Navarrete, pero fue su último hurra. Navarrete regresó con combinaciones rápidas en las rondas siete y ocho para mantener a Wilson a la defensiva. Navarrete finalmente derribó a Wilson en la novena ronda y obtuvo la detención del árbitro con su brutal andanada de seguimiento. El tiempo era 1:57. Navarrete es ahora un campeón mundial de tres divisiones. Lo siguiente es probablemente un enfrentamiento entre Navarrete y el ex campeón Oscar Valdez. En el momento de la detención, los tres jueces tenían por delante a Navarrete (76-75 y 77-74 2x). “Estoy hecho de mucho trabajo, fuerza, mucho corazón y el espíritu mexicano que nunca me defrauda”, dijo Navarrete. “Liam es un guerrero. Fue capaz de aterrizar un tiro que me aturdió mucho. Obviamente, tratamos de tomar las cosas con calma. Afortunadamente pudimos recuperar la calma. Salimos a recuperarnos un poco. Volvimos al 100%. Y comenzamos a participar. “La satisfacción de ganar así es enorme. Creo que necesitaba esta prueba para poder decir que mi carrera es más completa. Ahora que sé que puedo tirarme a la lona y levantarme y seguir luchando, estoy más que feliz porque sé que puedo seguir adelante”. * * * “Esta noche, me quedé un poco corto y estoy decepcionado”, dijo Wilson. “Pero lo derribé en el cuarto asalto y sentí que la cuenta se hizo un poco larga. Tendremos que revisarlo y ver qué piensa la gente. Sin embargo, es un verdadero campeón. Pensé que gané la pelea en ese sentido porque creo que fue una cuenta de 20 segundos. Lo revisaré y veré qué sucede allí. “Quiero volver. Soy un verdadero campeón. Esta es mi pelea número 12, pero no hay excusas. Me encanta pelear, y me encantan los desafíos. Pelearía con cualquier otro campeón cualquier día de la semana. Es un campeón duro. Con todo el respeto hacia él, es muy torpe. Pero esto es boxeo, y pasan cosas. Todo el crédito para él. Espero que siga haciendo grandes cosas. Vuelvo enseguida. No se equivoque al respecto”. Stevenson-Yoshino en eliminatoria del WBC el 8 de abril en Newark, Nueva Jersey Resultados del Undercard de Navarrete-Wilson Like this: Like Loading...

