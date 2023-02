Resultados del Undercard de Navarrete-Wilson El clasificado mundial OMB # 4, WBC # 8, FIB # 12 Arnold Barboza Jr. (28-0, 10 KOs) logró una decisión unánime dura y arenosa de diez asaltos contra el ex campeón mundial de dos pesos y actualmente calificado como OMB # 9 José “Sniper” Pedraza (29-5-1, 14 KOs) en la co-estelar Navarrete-Wilson el viernes por la noche en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Los jueces hicieron que Barboza prevaleciera 97-93, 96-94, 96-94. El invicto peso pesado Richard Torrez Jr. (5-0, 5 KOs), quien capturó una medalla de plata para el equipo de EE. UU. en los Juegos Olímpicos de Tokio, ganó con un nocaut técnico en el primer asalto sobre James Bryant (6-3, 4 KOs). Torrez derribó a Bryant con un uppercut al final del primer round y Bryant no salió para el segundo round. El invicto peso ligero junior Andrés “Savage” Cortés (19-0, 10 KOs) obtuvo una decisión unánime en diez asaltos sobre Luis Meléndez (17-3, 13 KOs). Cortés superó un mal corte sobre su ojo izquierdo durante las últimas cinco rondas para ganar por puntajes de 100-90 3x. El prospecto invicto de peso mediano Nico Ali Walsh (8-0, 5 KOs), nieto de Muhammad Ali, superó a Eduardo Ayala (9-3-1, 3 KOs) en un combate a seis asaltos. Walsh derribó a Ayala en el segundo round y dominó la pelea después de eso. Las puntuaciones fueron 60-53, 59-54, 59-54. El invicto peso welter junior olímpico de 2016 Lindolfo Delgado (17-0, 13 KOs) ganó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Clarence Booth (21-7, 13 KOs). Delgado derribó a Booth en el último round para puntuar una victoria 80-71, 79-72, 79-72. En un choque de peso ligero a cuatro asaltos, Emiliano “El General” Vargas (2-0, 2 KOs), hijo del ex campeón mediano junior Fernando Vargas, superó por puntos al zurdo Francisco Duque (1-1) por puntajes de 40-36 3x. Navarrete vence a Wilson y gana el título de las 130 libras de la OMB Joyce-Zhang por título pesado interino OMB el 15 de abril en Londres Like this: Like Loading...

