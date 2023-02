Joyce-Zhang por título pesado interino OMB el 15 de abril en Londres El peso pesado Joe Joyce (15-0, 14 KOs) defenderá su título mundial interino de la OMB contra 6’6 Zhilei Zhang (24-1-1, 19 KOs) en el Copper Box Arena de Londres el sábado 15 de abril, en vivo por BT Sport. Será la primera defensa del cinturón para el ‘Juggernaut’, quien se puso primero en la fila para una oportunidad por el título completo de la OMB con una victoria por KO sobre Joseph Parker en septiembre del año pasado en Manchester. Joe Joyce: “Es una gran pelea. Tuvo una dura pelea contra Hrgovic, pero pensé que ganó la pelea. Zhang es un zurdo grande y fuerte que es masivo, y ha estado en los Juegos Olímpicos y todo eso. Entonces, él tiene la experiencia y creo que será una gran pelea. Golpea, así que tendré que estar atento… será una buena preparación para Usyk o Fury, además no he peleado contra un zurdo desde que gané el título de la Commonwealth contra Lenroy Thomas”. Zhilei Zhang: “Siempre estoy preparado para el desafío y cuando la oportunidad suena. Joe Joyce y yo compartimos mucho en común: ambos somos medallistas olímpicos de plata, ambos somos grandes pegadores y somos casi del mismo tamaño. Esta va a ser una pelea explosiva, épica y tremenda. Resultados del Undercard de Navarrete-Wilson Eubank Jr espera la cláusula de revancha ante Liam Smith Like this: Like Loading...

