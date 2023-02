Eubank Jr espera la cláusula de revancha ante Liam Smith El peso mediano Chris Eubank Jr tiene dos semanas más para ejercer su cláusula de revancha para obtener una pelea de regreso con Liam Smith. El promotor de Smith, Ben Shalom/BOXXER, le dijo a Sky Sports: “[Liam Smith] quiere a Golovkin. Está en manos de Eubank y realmente no podemos mirar más allá de eso hasta que haya transcurrido el tiempo y esperamos que él quiera la revancha. No puedo ver una mejor opción para Eubank Jr en este momento”. La revancha podría tener lugar a fines de mayo en Liverpool, la ciudad natal de Smith. Joyce-Zhang por título pesado interino OMB el 15 de abril en Londres Serrano lista para ser campeona indiscutible Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.