Serrano lista para ser campeona indiscutible La favorita 7:1 Amanda Serrano (43-2-1 30 KOs) está preparada para completar su colección de cinturones de peso pluma contra la campeona de la AMB Erika Cruz (15-1, 3 KOs) en DAZN el sábado por la noche en el Teatro Hulu dentro del Madison de la ciudad de Nueva York. Jardín cuadrado. “Indiscutible significa mucho”, dijo Serrano. “Significa que eres el mejor; tienes a todos buscando vencerte, eres el mejor perro, sin duda el número uno en la división. Convertirse en el primer campeón indiscutible de peso pluma sería genial después de haber sido profesional durante 14 años. “Puerto Rico es tan pequeño pero hay mucho talento allí, pero no hay un campeón indiscutible, tenemos todos los demás tipos de campeones, pero no indiscutibles. Quiero devolverles eso, por algunos derechos de fanfarronear para Puerto Rico. El peso siete es especial porque soy la única mujer que lo hace, eso es increíble, pero indiscutible es la guinda del pastel y seré yo dándole a Puerto Rico todo lo que pueda. “Amo a Puerto Rico y quiero motivar a todos los niños de Puerto Rico, pero también a todas las niñas latinas, no hay sueño demasiado grande, solo trabaja duro y rodéate de las personas adecuadas. Cuando una niña pequeña se me acerca y me dice ‘Empecé a luchar por ti’, soy esa niña que busca mi inspiración, así que siento que he hecho un buen trabajo. “Lo haría todo de nuevo, es fácil decirlo ahora en este lugar, pero tienes que sufrir las bajas. Enseña paciencia y me alegro de que la tuviéramos y no cambiaría nada”. “No hay nada como México vs. Puerto Rico”, agregó Serrano. “La rivalidad ha estado ahí desde siempre, y me siento honrado de compartir el ring con ella. Aquí tenemos el mismo objetivo, ella es una campeona y yo soy un campeón, queremos lo mismo y creo que ella va a luchar como lo hacen todas las grandes luchadoras mexicanas, con todo su corazón. “Erika tiene menos peleas que yo, pero la dureza viene de adentro, ¡y quiere arrancarme la cabeza y quitarme los cinturones! Cómo gano depende de ella: si ella viene a ganar, será una noche fácil, si quiere boxear y moverse, no puedes vencerme, no sucede. Seguro que les daremos a los fanáticos una pelea increíble. “Pelear en el Teatro Hulu es muy especial para mí. El Madison Square Garden fue increíble y la primera vez que boxeé allí. Uno de mis favoritos, Miguel Cotto, peleaba allí todo el tiempo, pero tengo algo especial en Hulu. “Gané los Guantes de Oro de 2009 aquí y en 2019 me convertí en campeón mundial de siete pesos allí. Regresé y vencí a Heather Hardy para ganar el título de peso pluma de la OMB, la primera pieza del rompecabezas, y ahora vuelvo allí para tratar de completar el set contra Cruz. Sí, es más pequeño, pero eso hace que los fanáticos estén más cerca de ti, es un gran lugar para pelear y significa mucho para mí, será una gran noche”. “Nunca pensé en el boxeo. No pensé que sería un luchador, y mucho menos un campeón mundial, y mucho menos un campeón de siete divisiones que buscaba ser indiscutible. Simplemente me gustaba pelear. Luego comencé a ganar y ganar y me convertí en campeón mundial, pero realmente no me di cuenta de que estaba haciendo algo especial hasta que estuve en dos divisiones y luego en tres divisiones, y pensé, ‘¿tal vez hay algo en esto?’ “¡No me gusta la palabra pionero porque me hace sentir un poco viejo! Pero yo estaba en el deporte cuando no era divertido. Las mujeres no eran respetadas. Mi impulso y querer ser lo mejor que puedo ser, eso es todo lo que me mantuvo en marcha. Todos los días, el equipo y yo estábamos listos para renunciar porque era demasiado difícil: no había respeto, reconocimiento, oportunidades ni dinero en el deporte. Siempre nos cuestionamos porque no había luz al final del túnel, pero algo nos mantuvo en marcha y estoy muy feliz de haberlo hecho porque míranos ahora”. Keyshawn Davis vs Emmanuel Tagoe el 8 de abril en Newark, New Jersey Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.