Keyshawn Davis vs Emmanuel Tagoe el 8 de abril en Newark, New Jersey El medallista de plata olímpico de 2020 Keyshawn Davis (7-0, 5 KO) se enfrentará a Emmanuel Tagoe (32-2, 15 KO) en un combate ligero a diez asaltos en la cartelera Shakur Stevenson-Shuichiro Yoshino del 8 de abril según ESPN, que transmitirá la cartelera de Newark, Nueva Jersey. Tagoe recorrió la distancia completa de Ryan “Kingry” García en su pelea anterior, por lo que si Davis puede sacarlo de allí, sería una gran pluma en su gorra. Serrano lista para ser campeona indiscutible Fenech respalda a Wilson ante Navarrete Like this: Like Loading...

