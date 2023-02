Fenech respalda a Wilson ante Navarrete Por Ray Wheatley – World of Boxing El miembro del Salón de la Fama Jeff Fenech ha predicho que el peso superpluma número 3 de la OMB, Liam Wilson (11-1, 7 KOs), derrotará al campeón de peso pluma de la OMB, Emmanuel Navarette (36-1, 30 KOs), cuando se enfrenten por el campeonato vacante de las 130 libras de la OMB el viernes. en el Diamond Desert Arena en Glendale, Arizona, televisado por ESPN. Navarette es tanto como un favorito de 20:1. “Oh, creo que los corredores de apuestas están cometiendo un gran error con este”, dijo Fenech a Fox Sports. “Estoy realmente sorprendido por las probabilidades. Y honestamente creo que se puede ganar mucho dinero con Liam Wilson este fin de semana. Porque no solo creo que se convierte en el campeón mundial más nuevo de Australia, sino que llega allí por nocaut”. Keyshawn Davis vs Emmanuel Tagoe el 8 de abril en Newark, New Jersey KnockOut Promotions gano la subasta de Babic-Rozanski por titulo Bridge del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.