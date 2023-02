KnockOut Promotions gano la subasta de Babic-Rozanski por titulo Bridge del WBC Parece que Alen Babic tendrá que ir a Polonia para enfrentarse a Lukasz Rozanski por el campeonato vacante de peso puente del WBC. Esta semana durante la conferencia de prensa semanal del WBC, se llevó a cabo la subasta oficial de la bolsa por los derechos para organizar a Babic-Rozanski. Andrzej Wasilewsky de KnockOut Promotions obtuvo los derechos al ofrecer $425,000 contra la oferta de $350,000 de Matchroom Boxing, quien estuvo representado por Tom Dallas. Para esta pelea, el WBC aplicará su regla de división de bolsa para las peleas de subastas. La división es 45/45 con el 10% de la oferta total reservada para pagarse como bonificación al ganador. Fenech respalda a Wilson ante Navarrete Round 12 con Mauricio Sulaimán: Lealtad: qué principio tan sagrado y maravilloso Like this: Like Loading...

