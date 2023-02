Pesaje desde la Ciudad de Mexico Brayan “Azteca” Rivera 118.6 vs Alejandro “Conejo” Gonzalez 118.6

Francisco Araujo 108.5 vs Ivan Garcia 107.4

Alexis De La Cruz Martinez 140 vs Ismael Aviles Valencia 133.4

Jesus Mauricio Estrada 140.4 vs Leyver Lopez Razgado 140.4

Emiliano Toscano Diaz 109.4 vs. Sergio Manzo Rebolledo 108

Jose Guillermo Keb Canul 127.2 vs Brayan Sanchez Santiago 124.4

Jaime Osuna 153 vs Israel Resendiz Avila 151.7 Lugar: Auditorio Blackberry en la Ciudad de México

Promotor: JMM Promotions, Chiquita Gonzalez Promotions

TV: Mire GRATIS en ProBox YouTube y ProBox Facebook, o sin anuncios en ProBoxTV.com o la aplicación ProBox.

