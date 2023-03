Zurdo Ramírez: Esto nunca volverá a pasar Declaración de Zurdo Ramírez: “No hay excusas. Nunca había perdido peso en mis 45 peleas profesionales. Esta es la primera y última vez. Siempre me he enorgullecido de ser un profesional, pero hoy no fue mi mejor momento. En ese sentido, me gustaría disculparme con todos mis fanáticos y seguidores, Golden Boy Promotions y DAZN por este desafortunado evento. “Nunca dejé de intentar hacer el peso, cortando hasta el momento final, pero simplemente no podía perder lo suficiente para alcanzar el peso contratado. Estoy avergonzado y molesto por mis acciones y prometo que esto nunca volverá a suceder. Haré los ajustes correctos y volveré pronto”. Resultados desde Dubai Eifert vence a Pascal en la eliminatoria de la FIB Like this: Like Loading...

